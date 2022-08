D'Kris beim RBB geet weider: Nodeems den ARD der Direktioun d'Vertrauen entzunn huet, fuerderen d'Mataarbechter d'Demissioun vun de Memberen.

Den ARD huet der Direktioun vum Rundfunk Berlin-Brandenburg d'Vertraue wéinst dem Opschaffe vun der Affär ëm d'Cheffin vum Sender, d'Patricia Schlesinger, entzunn a sech vun der Direktioun ronderëm de Gerant Hagen Brandstäter distanzéiert.

De Redaktiounskommitee, deen d'Journaliste vum RBB vertrëtt, géing iwwerdeem och net méi dorop vertrauen, datt "dës Direktioun" d'Affär transparent opkläert, heescht et an enger Erklärung. Ausserdeem sollen net einfach d'Adjointë vun de Cheffen norécken, well "alleguer déi, déi an der Ära Schlesinger vu Boni profitéiert hunn, hunn och dëse System matgedroen". Et bräicht een "méi flaach a wierklech transparent Strukturen". Dofir sollen d'Mataarbechter vum RBB mat an de Prozess abezu ginn. "Nëmme wien d'Vertraue vum Personal genéisst, ka glafwierdeg opschaffen an de Sender nei opstellen."