10 Persoune si beim Virfall e Samschdeg am Weste vu Kanada blesséiert ginn, dorënner 2 schwéier, wéi lokal Medien ënner Recours op d'Police mellen.

D'Chauffesch wollt deemno aus enger gemeinsamer Afaart eraus fueren, ass dunn awer, wéi si den Auto acceleréiert huet, an eng Rei Hochzäitsgäscht gerannt. E Spriecher vun de Pompjeeë sot, d'Fra géing mat der Police kooperéieren an et géing schéngen, wéi wann et "net express oder e Verbrieche gewiescht wier".