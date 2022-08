Virun allem fir d'Ermëttlunge géint Brandstëfter ze verstäerken, wëll de franséischen Inneminister bei der Gendarmerie Plaze fir "Eko-Polizisten" schafen.

Dem "Journal du Dimanche" sot de Gérald Darmanin, "d'Zil ass, datt et an all Gendarmerie-Brigad Gendaarme gëtt, déi op Ëmweltstrofdoten ausgebilt sinn".

Eleng dëse Summer wieren a Frankräich all Dag tëscht 80 an 120 Bränn ausgebrach. Eng 26 presuméiert Brandstëfter goufe bis elo festgeholl.

Mat den neie Plaze bei der Gendarmerie soll dem Ministère no och d'Bekämpfe vun Attacken op d'Ëmwelt gestäerkt ginn.