Aus enger Etüd geet ervir, datt bei 4,45 Milliounen Doudesfäll duerch Kriibs extern Risikofacteuren eng Roll gespillt hunn.

Fëmmen, Alkohol an Iwwergewiicht, awer och Ëmweltverschmotzung a Belaaschtung am Beruff: Bal d'Hallschent vun den Doudesfäll duerch Kriibs kéinte verhënnert ginn, wann extern Risikofacteure géingen evitéiert ginn - zu där Conclusioun kënnt eng Etüd vun enger internationaler Fuerschungsekipp.

Wéi d'Fuerscher an enger Publikatioun an der Fachzäitschrëft "The Lancet" schreiwen, wieren d'Donnéeë vun 10 Millioune Mënschen analyséiert ginn, déi 2019 un 23 verschiddenen Zorte Kriibs gestuerwe wieren. Bei 4,45 Milliounen Doudesfäll hätten extern Risikofacteuren eng Roll gespillt. Bei Männer wier de Risiko, duerch extern Facteuren u Kriibs ze stierwen, däitlech méi héich wéi bei Fraen. Méi wéi 50 Prozent vun den Doudesfäll bei Männer hätte mat vermeidbar Risikofacteuren ze dinn, dat wier awer just bei engem gudden Drëttel vun de Stierffäll bei Fraen de Fall.

D'Fuerscher hunn d'Risikofacteuren an 2 Haaptkategorien agedeelt. Engersäits déi, déi mam eegene Verhalen ze dinn hu wéi Alkohol, Fëmmen, ongesond Iessen an ongeschützte Sex. An anerersäits Ëmwelt- a Beruffsrisike wéi zum Beispill de Kontakt mat kriibserreegende Substanzen. Kriibs ass weltwäit déi zweet heefegst Doudesursaach no kardiovaskuläre Krankheeten. D'Auteure vun der Etüd hoffen, datt hir Aarbecht och der Politik hëllefe kann, Risikofacteuren z'erkennen.