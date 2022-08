De fréiere Chef vun der Formel 1 muss sech zu London wéinst méiglechem Steier-Bedruch a Milliounenhéicht veräntwerten.

Et geet ëm Verméigen am Ausland, an Héicht vun iwwer 400 Millioune britesche Pond, déi hien net anstänneg beim britesche Fisc declaréiert soll hunn. D’Enquête vun de Steier-Autoritéiten wier weltwäit gefouert ginn, an d’Faite kloer, heescht et vu London.