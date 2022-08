Wéi d'Bundespolizei zu Tréier e Méindeg matdeelt, gouf e Mëttwoch ee Mataarbechter vun der Bahn blesséiert, well ee Passagéier keng Mask undoe wollt.

Zum Virfall koum et géint 15 Auer an der Regionalbahn 71 tëscht Tréier a Konz. Ee Mataarbechter vun der Bahn huet ee Passagéier dorops higewisen, datt am ëffentlechen Transport ëmmer nach eng Maskeflicht gëllt. Dësen huet sech allerdéngs als wéineg kooperativ erausgestallt. E verbale Sträit ass séier eskaléiert, an de resistente Passagéier huet dem Zuch-Mataarbechter schliisslech mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen a sengem Affer dobäi d'Nues gebrach.

D'Police sicht an deem Kader elo no Zeien, déi de Virfall gesinn hunn. Si si gebieden, sech ënnert der Nummer 0049 651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier ze mellen.