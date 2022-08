An Neiséiland goufen zwou Wallisse mat Kannerläiche versteet. Elo soll wuel d'Mamm vun den doudege Kanner a Südkorea ermëttelt gi sinn.

Der "CNN" an "The Korea Herald" no huet d'südkoreanesch Police no der grujeleger Entdeckung zu Auckland eng Fra a Südkorea fonnt, déi Famill mat de Kanner soll sinn a fir d'Mamm gehale gëtt. Déi neiséilännesch Staatsbiergerin soll deemno viru véier Joer a Südkorea gereest sinn an d'Land zanterhier net méi verlooss hunn.

Engem südkoreanesche Polizist no hätt d'Fra déi koreanesch Staatsbiergerschaft scho gehat, éier si viru "laanger Zäit" déi neiséilännesch Staatsbiergerschaft ugeholl huet. Detailer iwwert den Numm oder ob d'Fra a Südkorea gebuer ass, konnt d'Police net matdeelen. Och wou d'Fra sech am Moment ophält, ass net gewosst. D'südkoreanesch Police soll keng eegen Ermëttlungen dozou lancéiert hunn, schafft awer mat Interpol an den neiséilänneschen Autoritéiten zesummen.

D'neiséilännesch Police hat Ufank des Mounts eng Enquête wéinst Mord lancéiert, well eng Famill aus Auckland Wallisse gesteet hat a beim Opmaache Läichendeeler vu Kanner fonnt huet. Wéi et vun der neiséilännescher Police heescht, wieren d'Kanner scho virun enger Rei Jore gestuerwen.