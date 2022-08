De Familljepapp, dee vun Depressioune geplot war a suizidär Gedanken hat, huet, nodeems hie seng Fra mat zwee Schëss ëmbruecht huet, sech selwer ëmbruecht.

Der New York Post no soll hie kuerz viru senger Dot seng fënnef Kanner opgefuerdert hunn, an de Keller ze goen, fir do mateneen ze spillen. Kuerz nodeems d'Kanner, déi tëscht zwee an néng Joer al sinn, d'Dier hannert sech zougemaach hunn, solle si dräi Schëss héieren hunn. Wou den eelste Bouf d'Trappen eropgelaf ass, fir kucken ze goen, wat geschitt wier, huet hie seng Elteren dout um Buedem fonnt. D'Beamte konnten op der Plaz just nach den Doud vun den Eltere constatéieren. All weider Hëllef koum ze spéit.

D'Kanner sollen an der Tëschenzäit bei anere Familljememberen ënnerkomm sinn.

Wann Dir Iech onwuel fillt oder och Suicide-Gedanken hutt, dann zéckt net Iech ënnert follgendem Link Hëllef ze sichen.