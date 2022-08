De Bundeskanzler Olaf Scholz an de grénge Wirtschaftsminister Robert Habeck plange mat Kanada eng längerfristeg Energiepartnerschaft anzegoen.

Esou soll et zu enger Zesummenaarbecht beim Sujet Waasserstoff kommen. Kanadesche Fuerscher no soll et geschwënn méiglech sinn an Neifundland, am Nordoste vu Kanada, grénge Waasserstoff ze produzéieren. Dëse Waasserstoff soll duerch erneierbar Energien a virun allem duerch Wandkraaft hiergestallt ginn. Däitschland soll den technesche Know-How fir dëse Projet liwweren. Esou géife béid Natioune vunenee profitéieren an en Deel dozou bäidroen, datt d'Energie ëmmer méi gréng géif ginn.

De Robert Habeck huet iwwerdeems op senger Visitt am Kanada matgedeelt, datt Kanada kee Flësseggas an Däitschland liwwere kéint, well et déi néideg Infrastruktur net géif ginn. Hei misst ee sech no anere Méiglechkeeten ëmkucken. Kanada wier doriwwer eraus awer och e wichtegen Exportateur fir Europa bei anere Ressourcen, esou de Habeck. Esou liwwert den nordamerikanesche Staat nieft Aluminium och Titan, Néckel, Kobalt a Graphit un d'europäesch Unioun. D'Zesummenaarbecht mat Kanada ass deemno ganz wichteg, well d'europäesch Wirtschaft staark vun dëse Ressourcen ofhängeg ass.