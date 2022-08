Um franséischen Nationalfeierdag ass et zu Metz zu engem Sträit tëscht zwou Gruppe vu Persoune komm. Bei dësem Sträit gouf en 22 Joer ale Mann erstach.

Der spuenescher Zeitung El Pais no konnten an dësem Fall elo kierzlech zwee presuméiert Täter festgeholl ginn. Ee vun den Täter, en 18 Joer ale Mann, gouf festgeholl, wéi en zu Cádiz eng Persoun iwwerfale wollt. Iwwert d'Fangerofdréck vum Mann konnt dunn de Lien mat den Evenementer vu Metz gemaach ginn. Beim zweeten Täter handelt et sech ëm dem Mann seng 28 Joer al Komplizin, mat där hie sech an Afrika ofsetze wollt.

A Frankräich sëtzt iwwerdeems eng drëtt Persoun wéinst dëser Affär an Untersuchungshaft.