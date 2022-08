Nodeems de 15. August confirméiert gouf, datt de Ruto neie President vum Kenia géif ginn, ass de Raila Odinga offiziell géint d'Resultat virgaangen.

Kenianesche Medien no huet de fréiere President e Méindeg de Moien online an Appell beim héchste Geriicht gaangen, fir datt d'Resultat vun de rezente Wale revidéiert soll ginn. De 77 Joer ale Politiker Odinga hat schonn direkt no de Walen d'Resultat als "Farce" bezeechent an annoncéiert, all juristesch Moossnamen auszenotzen, déi nëmme méiglech wieren, fir Neiwalen ze kréien. Dëst huet hien elo och ëmgesat. Hien ass der Meenung, datt bei de Walen net alles esou gelaf wier, wéi een et an engem demokratesche Prozess erwaarde kéint.

Déi siwe Riichter vum héchste Geriicht hunn elo véierzéng Deeg Zäit fir ze decidéieren, ob bei de Walen alles korrekt ofgelaf ass oder net. Sollt den Odinga mat sengem Appell erfollegräich sinn, da misst et zu Neiwale kommen. Sollt d'Geriicht dem Asproch net zoustëmmen, da wier de Ruto offiziell den neie President.