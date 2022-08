An der Oder konnt eng Alg fonnt ginn, déi Gëft produzéiert. D'Gëft wier déidlech fir d'Fësch, seet den Ekologist Christian Wolter am Gespréich mat der FAZ.

Weider heescht et, datt d'Alg sech relativ séier verbreede géif, an datt d'Gëft op alle Fall déidlech fir d'Fësch wier. D'Gëft gräift d'Kieme vun de Fësch un, déi dowéinst qualvoll erstécke géifen. Eleng an Däitschland konnt ee 36 Tonnen doudege Fësch aus der Oder zéien. A Polen sinn et iwwerdeems 100 Tonnen.

An der leschter Woch goufe Rumeure verëffentlecht, datt en Herbizid an e Pestizid d'Ursaach fir d'Fëschstierwe gewiescht sinn. Doropshin huet déi polnesch Ëmweltministesch Anna Moskwa der däitscher Regierung virgeworf, Fake News ze verbreeden. Op der däitscher Säit huet een déi ganz Saach du berouegt, andeems ee gesot huet, datt een dat ni behaapt hätt an datt e Pestizid nimools eleng fir d'Fëschstierwe responsabel kéint sinn. Doriwwer eraus wier de Pestizid, deen an de Fësch fonnt gouf, net déidlech fir si.

Fir d'Mënsche wier d'Gëft vun der Alg allerdéngs net weider geféierlech. An Däitschland hätt een awer elo Angscht, datt den Tourismus an der Regioun wéinst dem Fëschstierwe leide wäert, heescht et aus dem däitschen Ëmweltministère.