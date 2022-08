Nodeems den ARD der RBB-Direktioun d'Vertrauen entzunn huet an och d'Mataarbechter sech dofir ausgeschwat hunn, gouf d'Cheffin vum Sender elo entlooss.

De Verwaltungsrot vum RBB huet nom Opléise vum Kontrakt mat der Patricia Schlesinger d'Kënnegung ouni Preavis ausgeschwat. Dës Decisioun huet d'Cheffin vun der Verwaltung vum Rundfunk Berlin-Brandenburg, d'Dorette König, e Méindeg no enger Sëtzung vum Rot zu Berlin matgedeelt.

E Samschdeg hat den ARD der Direktioun vum RBB schonn d'Vertraue wéinst dem Opschaffe vun de Affär ëm d'Patricia Schlesinger entzunn a sech vun der Direktioun distanzéiert. Een Dag méi spéit hat och de Redaktiounskommitee vum ëffentlech-rechtleche Sender sech zu Wuert gemellt. Och si géingen net méi op eng transparent Opklärung vertrauen a wëlle mat an de Prozess abezu ginn, fir "méi flaach a wierklech transparent Strukturen" ze schafen.

An der Affär Schlesinger geet et ënnert anerem ëm zolidd Haussen an de Paie fir Direktiounsmember, privat Rechnungen, déi op Käschte vum RBB goungen, oder nach d'Renovatioun vun der Chefetage fir 1,4 Milliounen Euro, wärend beim Programm gespuert gouf. D'Patricia Schlesinger soll 16 Prozent méi an der Paie kritt hunn op 303.000 Euro a mat engem deieren Déngschtwon mat Massagesëtzer vun engem Privatchauffer sech deplacéiert hunn. D'Ermëttlunge riichte sech nieft der Ex-Direktesch och ënnert anerem géint de fréiere Chef vum Verwaltungsrot Wolf-Dieter Wolf.