Südasien leit den Ament ënner aussergewéinlech staarkem Reen.

Eleng am Pakistan sinn zanter dem Ufank vun der Reenzäit knapp 800 Mënschen duerch Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe komm. Eleng am August wieren et bis ewell iwwer 300 Doudeger gewiescht, dat huet de Katastropheschutz matgedeelt. Dausende Leit sinn den Ament vum Rescht vum Land ofgeschnidden. D'Militär versicht, Mënsche mat Booter an Helikopteren aus den iwwerschwemmten Dierfer ze retten.

De staarke Reen zanter dem 14. Juni huet ronn 1,8 Millioune Mënsche getraff. Am ganze Land sollen eng 60.000 Haiser mat ewech gerappt, Stroosse beschiedegt a Brécken zerstéiert gi sinn. Iwwer 317.000 Leit liewen an Noutlageren.

An ofgeleeëne Regioune vun de besonnesch staark betraffene Provënze wëllen d'Autoritéiten eng zousätzlech medezinesch Versuergung bereetstellen.

De Monsunreen am Pakistan dauert normalerweis bis September, dëst Joer ass en aussergewéinlech staark. Well Naturkatastrophe wéi Dréchenten, Hëtztwellen an Iwwerschwemmungen am Land ëmmer méi heefeg ginn, warnt d'Klimaschutzministesch Sherry Rehman scho virun enger "existenzieller Kris" vun hirem Land.

Och an den Nopeschlänner Indien an Afghanistan sinn an de leschten Deeg duerch Iwwerschwemmungen am Zesummenhang mat Reen eng Rei Mënsche gestuerwen. Fir déi nächst Deeg gëtt sech weidere Reen erwaart.