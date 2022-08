Et ass elo fir déi drëtte Kéier bannent e puer Wochen, dat zu Beirut Siloen an e Koup gefall sinn.

D'Astierz géife mat der Explosioun vum Joer 2020 zesummenhänken, esou d'Noriichtenagence AFP. Deemools war et zu enger uerger Ammoniumnitrat-Explosioun am Beiruter Hafe komm, bei där 200 Mënschen ëm d'Liewe koumen, 6.500 Mënsche blesséiert goufen an 300.000 Leit hir Haiser verluer hunn.

Och d'Infrastruktur vum Hafen, dorënner d'Siloen, goufen deemools uerg beschiedegt. Virun allem den Deel nërdlech vum Hafe war vun der Explosioun concernéiert. Dowéinst sollten d'Siloen direkt no der Explosioun ofgerappt ginn. Allerdéngs goufen dës Aarbechte schonn am Joer 2020 ënnerbrach, well d'Famillje vun den Affer d'Siloe gären als Undenke fir hir verstuerwe Matmënsche gehat hätten.

Den Deel südlech vum Silo-Komplex steet nach. Obschonn de Komplex den Ament stabil wier, géif do och de Risk bestoen, datt dësen Deel iergendwann an e Koup fale kéint, esou de franséischen Ingenieur Emmanuel Durand, deen d'Siloen ënnersicht huet.