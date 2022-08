Der Regensburger Police no soll eng Fra am bayresche Weiden in der Oberpfalz Mënsche mat engem Schwäert-änleche Géigestand blesséiert hunn.

Wéi vill Leit blesséiert goufen a wéi schlëmm d'Blessure sinn, ass nach net gewosst. De Rettungsdéngscht ass allerdéngs op der Plaz gewiescht fir d'Leit medezinesch ze versuergen. D'Fra gouf nach op der Plaz vun de Beamte festgeholl.