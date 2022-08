Zanter dem Ufank vum Joer si méi wéi 51.000 Mënschen via d'Mëttelmier an Italien ukomm. Dat huet den Inneministère matgedeelt.

Am selwechten Zäitraum zejoert waren et der 36.000. Fir d'Rechtsparteien ass d'Migratioun e wichtege Sujet am Walkampf fir d'Parlamentswalen de 25. September.

Wéinst der ëmmer méi héijer Zuel vu Migranten, déi an de leschte Wochen vun der Tierkei aus probéiert hunn an Europa ze kommen, wëll Griicheland méi streng Mesuren huelen. Sou soll laanscht e Grenzfloss am Nordoste vum Land en Drot op der ganzer Längt ausgebaut ginn. Donieft soll de Grenzschutz Leit an nei elektronesch Observatiounsinstrumenter bäikréien. Fir d'Gardes-côte goufe schonn zousätzlech Patrullebooter a Fligeren annoncéiert.