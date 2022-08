Mat engem speziellen Handzeechen huet e 14 Joer jonkt Meedchen op enger Spillplaz Hëllef geruff. Passanten hu de Gest erkannt an d'Police informéiert.

Hëllef an Nout: En einfacht Zeechen, bei deem ee fir d'éischt d'Hand opmécht, den Daum no bannen uwénkelt an dann de Rescht vun de Fanger drop leet, fir eng Fauscht ze maachen, ka Liewe retten.

Mam "Signal for Help" huet e Meedchen zu Ludwigshafen op sech opmierksam gemaach, dat vun engem 19 Joer ale Jong op enger Spillplaz zu sexuellen Handlunge gezwonge gouf, mellen de Parquet Frankenthal an d'Police en Dënschdeg. Passanten haten d'Zeechen erkannt an doropshin d'Police informéiert, déi de presuméierten Täter du festgeholl hunn. Antëscht sëtzt den Jugendleche wéinst dem Verdacht vu Vergewaltegung an Untersuchungshaft. D'Meedche gouf fir eng Analys vu senge Blessuren an d'Spidol bruecht.

D'Fraebeweegung "Canadian Women's Foundation" huet de "Violence At Home Signal For Help" 2020 entwéckelt, nodeems d'haislech Gewalt an der Pandemie a Kanada staark an d'Luucht gaange war. Mam Gest kënne Mënsche weisen, datt si Hëllef brauchen, ouni eppes mussen ze soen. Dat zum Beispill wärend engem Videouruff oder wéi an dësem Fall op der Spillplaz.