No enger Klo vun der Oppositioun préift d'Verfassungsgeriicht, ob de Prayut Chan-O-Cha d'Enn vu senger Amtszäit antëscht erreecht huet.

D'Verfassungsgeriicht an Thailand huet eng Klo vun der Oppositioun ugeholl, där no dem Prayut Chan-O-Cha seng Amtszäit als Regierungschef dëst Joer op en Enn geet. De Chan-O-Chan ass zanter engem Militärputsch 2014 amtéierende Regierungschef an deemno schonn 8 Joer un der Muecht, wat d'maximal Amtszäit ass.

Elo gouf de Prayut vum Verfassungsgeriicht suspendéiert an huet 15 Deeg Zäit, sech dozou ze äusseren. Bis d'Decisioun gefall ass, gëtt en Interimspresident agesat. Wéi et heescht, soll den Adjoint vum Prayut de Posten esoulaang iwwerhuelen. Wéi laang d'Prozedur dauere wäert, ass nach net gewosst.

Fir d'Unhänger vum 68 Joer ale Staatschef ass déi nei thailännesch Verfassung eréischt zanter 2017 a Kraaft, wouduerch de Prayut eréischt zanter 5 Joer regéiert, respektiv eréischt zanter der Parlamentswal am Joer 2019.

De Prayut Chan-O-Chan war 2014 als fréieren Arméischef duerch e Militärputsch géint d'demokratesch gewielt Regierung vum Yingluck Shinawatra un d'Muecht komm. 5 Joer laang stoung hien un der Spëtzt vun der Militärregierung, bis hien 2019 offiziell als Ministerpresident gewielt gouf. Fir d'Oppositioun gëllen d'Joren zanter dem Putsch als seng Amtszäit.