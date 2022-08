Wéi d'Police e Mëttwoch matdeelt, sinn d'Otemweeër vun de Beamte gereizt a si géife vill houschten, mä et géif hinnen den Ëmstänn entspriechend gutt goen.

En Dënschdegmëtteg ass et an engem Container am Mannheimer Hafen zu enger chemescher Reaktioun komm. 200 Fässer Hydrosulfit hu matenee reagéiert, déi eng 150 Meter héich Dampwollek provozéiert hunn, an där sech Schwiefeldioxid souwéi aner Schwiefel-Salzer entwéckelt hunn. Dës richen net gutt a kënne beim Anootmen d'Otemweeër reizen. Dowéinst sollen d'Leit an de Quartiere Jungbusch an Neckarstadt West hir Fënsteren an hir Dieren zoumaachen a sech esou mann wéi nëmme méiglech dobaussen ophalen.

D'Beamte goufe bei de Läschaarbechte blesséiert, déi iwwregens nach net fäerdeg sinn. Wat déi chemesch Reaktioun ausgeléist huet, ass nach net gewosst. Éischten Ermëttlungen no soll sech den Hydorsulfit vum selwen zersat hunn an d'Reaktioun esou provozéiert hunn.