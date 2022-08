D'Blo-Alge kënnen d'Schläimhait reizen a Bindehautentzündungen ausléisen. A méi schlëmme Fäll kann ech och zu Lämungen a Liewerschied kommen.

Gëtt de Grenzwäert vu 75 Mikrogramm Blo-Alge pro Liter an der Musel iwwerschratt, da soll an deem Deel vum Floss net méi geschwomme ginn. Wéi d'Ëmweltagence vum Bundesland Rheinland-Pfalz e Mëttwoch zu Mainz matdeelt, soll dëse Wäert a ville Landkreesser bei 153 Mikrogramm Blo-Alge pro Liter leien.

Dofir soll een a ganz Rheinland-Pfalz net méi an d'Musel schwamme goen. Och Päerd an Hënn solle sech net méi an d'Musel ofkille goen. Doriwwer eraus solle Sportaarten, bei deenen een direkt a Kontakt mam Waasser aus der Musel kënnt, evitéiert ginn. De Waassersport u sech ass allerdéngs nach erlaabt. Virun allem am Landkrees Cochem-Zell soll een de Kontakt mam Waasser aus der Musel evitéieren, well de Wäert do extrem héich wier.

Am Lëtzebuergeschen Deel vun der Musel soll een den Ament net schwamme goen, wann d'Waasser steet a blo-gréng Verfierwungen ze gesi sinn. D'Santé hat de leschte Freideg eng Warnung dozou erausginn.