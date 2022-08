Zu Düsseldorf an Däitschland goufe fënnef Mënsche blesséiert, wou een Autoschauffer an eng Grupp vu Schüler gefuer ass.

Déi Blesséiert wieren an enger Grupp vun insgesamt ronn 10 Schülerinnen a Schüler tëscht 11 an 12 Joer gewiescht, déi a Begleedung vun engem Papp ënnerwee fir an d'Schoul waren. Wéi d'Police e Mëttwoch matgedeelt, wollte si grad bei Gréng iwwert d'Strooss goen, wou de 35 Joer ale Chauffer de Papp an eng Rei Kanner aus der Grupp erwëscht huet. Den erwuessene Mann an zwee Schüler goufe schwéier blesséiert an d'Klinick bruecht, zwee aner Schüler hate méi liicht Blessuren. Der Police no kéint et sinn, datt de Chauffer beim Iwwerhuelen déi rout Luucht iwwersinn huet, wëll d'Sonn moies nach esou déif stoung. De Fürerschäi vum Mann gouf nach op der Plaz agezunn.