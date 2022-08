Dräi Méint nom Massaker an enger Grondschoul am texaneschen Uvalde mat 21 Doudegen ass de Chef vun der lokaler Schoulpolice entlooss ginn.

Wéi et vun US-amerikanesche Medien heescht, hunn d'Schoulautoritéiten d'Entloossung vum Pete Arredondo e Mëttwoch eestëmmeg decidéiert. Den Arredondo hat de Policeasaz wärend dem Amoklaf de 24. Mee geleet.

Bei der Attack op d'"Robb Elementary School" hat een 18 Joer ale Jong 19 Kanner an zwou Léierinnen erschoss. Obwuel honnerte vu Polizisten op der Plaz waren, huet et ronn 70 Minutte gedauert, bis den Täter erschoss gouf. Wéi op Biller vun enger Iwwerwaachungskamera ze gesinn ass, hu sech d'Poliziste méi wéi eng Stonn am Couloir vun der Schoul opgehalen, ier se agegraff hunn.

D'Verhale vun der Police, wéi och dem Pete Arredondo seng Decisioune goufe massiv kritiséiert. Vum Chef vun den texanesche Sécherheetsautoritéiten huet et ënner anerem geheescht, den Arredondo hätt "schrecklech Entscheedunge getraff" an d'Liewe vun de Beamten iwwert d'Liewe vun de Kanner gestallt.

Anerersäits heescht et awer och, den Arredondo hätt och dowéinst d'Situatioun falsch ageschat, well hien net all d'noutwenneg Informatiounen hat.

E Mëttwoch hat de Arredondo nach gefuerdert, dass seng Suspendéierung opgehuewe gëtt. Hie wier Affer vun enger "illegaler a verfassungswiddreger, ëffentlecher Lynchjustiz".