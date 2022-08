Wéinst Mängel bei de Sécherheetsmoossname fir de japaneschen Ex-Premier Shinzo Abe huet den zoustännege Policechef Itaru Nakamura demissionéiert.

Dat huet hien en Donneschdeg viru Journaliste matgedeelt. Hie géing d'Responsabilitéit fir all Noléissegkeeten iwwerhuelen. Et hätt deemno "Manktem bei de Sécherheetspläng" a bei der Aschätzung vu méigleche Riske ginn.

D'Wuerzel vum Problem géing allerdéngs an den "Grenze vum aktuelle System" leien, duerch déi d'Kompetenze fir d'Sécherheetsmoossname bei der aktueller Police leien.

D'Erkenntnisser déi een aus den Enquêten zum Manktem gewonnen huet, hätten dozou gefouert, dass ee sech zu engem "Neistart" vum aktuelle Sécherheetssystem decidéiert huet.

Den 8. Juli war de Shinzo Abe bei engem Walkampfoptrëtt an der Stad Nara, am Weste vu Japan, erschoss ginn. E puer Stonne méi spéit ass de 67 Joer alen Ex-Premier u senge Blessure gestuerwen. De Mäerder soll d'Dot begaangen hunn, well hien de Politiker mat enger Kierch a Verbindung bruecht huet, déi hie fir déi finanziell Problemer vu senger Famill responsabel mécht.

De Shinzo Abe war de prominentste Politiker a Japan. Och nodeems hien 2020 zeréckgetruede war, gouf hien an der Ëffentlechkeet weiderhi positiv ugesinn. Allerdéngs huet hien och polariséiert, vue dass et Reprochë vu "Vetternwirtschaft" géint hie gouf an hien nationalistesch Usiichte vertrueden huet.