Dem Noriichteportal Omroep West no wier Passanten e Kierper am Waasser opgefall, dee sech net méi beweegt hätt an dee vun der Küst ewechgespullt gouf.

Doropshi sinn d'Passanten direkt an d'Waasser gesprongen an hunn d'Meedchen u Land gezunn. Hatt war dobäi déi ganzen Zäit net uspriechbar. Nodeems d'Ambulanz op der Plaz war an d'Meedche medezinesch versuergt konnt ginn, ass hatt erëm zou sech komm. Wéi d'Meedchen an dës Situatioun komme konnt a wou seng Eltere waren, ass iwwerdeems net gewosst. Hatt koum fir eng weider Kontroll an d'Spidol.