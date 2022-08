Eng 34 Joer al Fra hat en Donneschdeg mat hirem Auto eng Wäschanlag ugesteiert. Nodeems d'Fra a Schlaangelinne gefuer ass, gouf e Mataarbechter skeptesch.

Wou de Mann, deen op der Tankstell nieft der Wäschanlag geschafft huet, no der Fra kucke wollt, huet hie gemierkt, datt der Fra hiren Auto och nach e Platten hat. Hien huet d'Fra doropshin ugeschwat a gemierkt, datt si wuel ze déif an d'Glas gekuckt hätt. Hien huet der Fra de Schlëssel vum Auto ewechgeholl an direkt d'Beamten alarméiert.

D'Fra, déi mat méi wéi 2 Promill am Blutt ënnerwee war, gouf vun de Beamte mat op de Policebüroe geholl a riskéiert elo eng Plainte wéinst Alkohol hannert dem Steier.