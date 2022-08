Am Bistum Tréier gouf wärend Joren Hand iwwert Geeschtlecher gehalen, déi an Affäre vu sexuellem Mëssbrauch vu Kanner a Jugendlechen involvéiert waren.

Zu deem Fazit kënnt den UAK, eng onofhängeg Kommissioun, déi Mëssbrauchsfäll am Bistum Tréier opschafft. Dacks wieren d'Paschtéier versat ginn, fir se esou virun enger strofrechtlecher Prozedur ze schützen. An engem éischte Rapport vum UAK, deen en Donneschdeg public gouf, gëtt d'Beispill vun engem Paschtouer zitéiert, deen an de Paraguay geschéckt gouf, obwuel et e Mandat d'arrêt géint hie gouf.

De Bistum wier extra intervenéiert, heescht et. Generell hätt et kee responsabelen Ëmgang mam Thema Mëssbrauch ginn an et gouf probéiert, en ze vertuschen.