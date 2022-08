Am Mäerz dëst Joer ass en Automobilist zu Strépy an der Belsch an e Grupp vu Leit gerannt, déi um Wee op enge Kavalkad waren.

De Chauffeur vum Auto muss am Prisong bleiwen. Dat huet e Geriicht zu Tournai decidéiert, nodeems dem Mann säin Affekot gefrot hat, dass säi Mandant mat enger Foussfessel kéint fräikommen. D'Enquête aus de leschte Méint hätt och erginn, dass et eng kloer Intentioun ginn hätt fir ëmzebréngen, firwat och elo Mord an engem vu de sechs Fäll zeréckbehale gouf, woumat de Mann bis zu 30 Joer Prisong riskéiert. Den 20. Mäerz war e Mann moies fréi an e Grupp vu Leit gerannt, déi um Wee op enge Kavalkad waren. Sechs Leit sinn deemools ëm d'Liewe komm. De Prozess soll am Hierscht ufänken.