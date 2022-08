Den Diktator Kim Jong-un hat virun zwou Woche gesot, datt Nordkorea de Corona-Virus iwwerstanen hätt. Déi nei Erkrankunge wiere just Grippe-Patienten.

Déi staatlech Noriichtenagence KCNA mellt en Dënschdeg, datt et an der Provënz Ryanggang zu véier neie Grippefäll komm ass. D'Infizéiert hätten iwwerdeems just Féiwer. Et géif sech awer ëm keng Covid-Erkrankungen handelen.

Allerdéngs huet een zu Pjöngjang ni vu Corona-Patiente geschwat, et huet ee se an de Medien ëmmer erëm als Féiwer-Patiente bezeechent. Experte ginn dovunner aus, datt et sech bei de Grippe-Fäll ëm Corona-Patienten handelt.

Zënter Ufank 2020 sollen et an Nordkorea ganzer 4,8 Millioune Féiwer-Patiente gi sinn, vun deenen der nëmme 74 gestuerwe sinn, deelt KCNA mat. Dëst wiere fir e Land mat 26 Milliounen Awunner relativ gutt Zuelen. Dowéinst zweiwelt d'Weltgesondheetsorganisatioun och déi nordkoreanesch Statistiken un. Dëst, well Nordkorea verschiddenen Experten no och ee vun de weltwäit schlechtste Gesondheetssystemer soll hunn.