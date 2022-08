Zwee Bouwen am Alter vu 7 an 9 Joer sinn an der Géigend vun Oochen an engem Séi ëm d'Liewe komm.

D'Kanner waren en Donneschdeg am fréien Owend als vermësst gemellt a kuerz drop am Waasser fonnt ginn. Obwuel si nach reaniméiert konnte ginn, sinn d'Jongen duerno an der Klinik gestuerwen. D'Ëmstänn vum Accident si fir den Ament nach onkloer.