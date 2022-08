An engem Interview mat engem südkoreanesche Fernseesender huet de Poopst Nordkorea carrement gefrot, fir agelueden ze ginn.

Schonn am Joer 2018 stoung eng Visitt vum Poopst zu Pjöngjang am Raum. Deemools wollt de südkoreanesche President Moon Jae In, datt de Poopst sech dofir asetzt, datt béid asiatesch Staate sech méi no komme sollen. Zënterhier sinn déi diplomatesch Relatiounen tëscht Nord- a Südkorea op hirem Déifpunkt ukomm.

An Nordkorea ass d'Reliounsfräiheet an der Verfassung festgeschriwwen. Allerdéngs regléiert de Staat, wéini a wéi ee seng Relioun ausliewen dierf. Kathoulesch Organisatiounen dierfen allerdéngs an Nordkorea humanitär Projete lancéieren. Direkt Bezéiungen zum Vatikan ginn et allerdéngs keng.