An engem Bezierk am US-Bundesstaat Missouri däerfen d'Schüler nees mat Streech bestrooft ginn, wann d'Elteren averstane sinn.

Wéi et vun de Schoulautoritéite vu Cassville County heescht, soll d'Erëmaféierung op Wonsch vu villen Eltere geschitt sinn. Bis zu dräi Schléi hannebäi mat engem Holzpaddel sollen deemno erlaabt sinn, awer och nëmme wann all aner Disziplinarmoossname scheiteren an d'Elteren am viraus hiren Accord ginn hunn. Dat kënne se zanter e Mëttwoch maachen.

Kannerrechtler sinn iwwer d'Aféierung vun der Strof entsat an hunn dës massiv kritiséiert. Bis zu 1.900 Schüler, déi am Cassville County an d'Schoul ginn, sinn heivunner betraff.