Mam "nëmme Jo heescht Jo"-Gesetz wëll d'Parlament a Spuenien de Fraen, souwéi awer och de Männer bei enger Plainte wéinst Vergewaltegung de Réck stäerken.

Esou gëtt an Zukunft a Spuenien Sex ouni ausdrécklech Zoustëmmung als Vergewaltegung gewäert. Dëst huet dat spuenescht Parlament mam Vott vum neie Gesetz gestëmmt. Allerdéngs ass dat neit Gesetz staark ëmstridden. Esou waren et en Donneschdeg 205 Deputéiert, déi fir d'Gesetz gestëmmt hunn an awer och 141 Deputéiert, déi géint d'Gesetz gestëmmt hunn. Kritiker vum Gesetz sinn der Meenung, datt d'Fra bei enger Plainte net méi beweise misst, datt Gewalt oder Aschüchterung am Spill gewiescht wier, souwéi datt een net am gemeinsame Konsens Sex gehat hätt.

D'Gesetz verschäerft allerdéngs och d'Strofe bei Belästegung op oppener Strooss a soll de Sexualunterrecht an de Schoulen erweideren. Doriwwer eraus gouf elo festgehalen, wat den Affer vu sexueller Gewalt als Entschiedegung zousteet.

An deene leschte Joren hate Gruppevergewaltegunge fir vill Opreegung an der spuenescher Bevëlkerung gesuergt. Esou hunn am Joer 2016 wärend dem San-Fermín-Festival zu Pamplona fënnef Männer een 18 Joer alt Meedche vergewaltegt an dës Dot och gefilmt. D'Männer goufen uschléissend just wéinst sexuellem Mëssbrauch zu néng Joer Prisong verurteelt. Mam neie Gesetz géifen esou Strofe vill méi haart ausfalen.