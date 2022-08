Am Zentrum vu Bréissel ass um Freidegnomëtteg eng Camionnette riicht op eng Terrass gerannt. 6 Persoune goufe blesséiert. Nom Chauffer gëtt gesicht.

Den Accident ass géint 13 Auer geschitt, dat an der Rue Saint-Michel.

Vun der Police heescht et, de Chauffer vun der Camionnette huet sech no der Dot direkt duerch d'Bascht gemaach. D'Police sicht intensiv no him, och een Helikopter ass dofir am Asaz an de Beräich gouf groussraimeg ofgespaart.

Vun de 6 Blesséierten huet kee mussen an d'Spidol ageliwwert ginn.