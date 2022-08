Wéinst engem Patent-Sträit ronderëm d'mRNA-Technologie verklot den US-amerikanesche Pharma-Produzent Moderna d'Konzerner Biontech a Pfizer.

Moderna ass der Meenung, dass Biontech a Pfizer Technike kopéiert hunn, déi Moderna scho Jore virun der Pandemie entwéckelt hätt. Moderna klot an den USA an an Däitschland.

Schonn ufanks Juli hat den däitsche Pharmaproduzent Curevac Biontech wéinst Verletzunge vum Patent-Recht verklot. Och hei goung et ëm d'mRNA-Technologie.