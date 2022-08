Eigentlech sollte mat dëser 4-Woche-laanger Konferenz Friste fixéiert ginn, bis wéini weltwäit Nuklearwaffe solle mussen ofgebaut ginn.

Ma duerch d'Blockad vun Moskau muss d'Konferenz elo ouni eng gemeinsam Ofschlosserklärung op een Enn goen. Am Pabeier gëtt Russland notamment och fir de Krich an der Ukrain an d'Besetzung vum Atomkraaftwierk Saporischschja kritiséiert.



1970 ass dëse Vertrag a Kraaft getrueden an 191 Länner hunn e bis ewell ratifizéiert. De Vertrag gëtt awer kritiséiert, well aner Reegele gëllen fir déi 5 Atommuechten USA, China, Groussbritannien, Frankräich a Russland, wéi fir all déi aner.