An Ethiopien ass, de Vereenten Natiounen no, eng Spillschoul an enger Loftattack an der Rebelleregioun Tigray getraff ginn.

Enger Unicef-Vertriederin no, si Kanner gestuerwen an et goufen der blesséiert. Op en neits hätte Kanner de Präis bezuelt fir d'Eskalatioun vum Konflikt, sou d'Catherine Russell um Samschdeg de Moien.