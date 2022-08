De Kardinol Rainer Maria Woelki vu Köln huet selwer 2015 eng Lëscht mat den Nimm vu Paschtéier geschreddert, déi ënner Mëssbrauchsverdacht stoungen.

Dat huet den Äerzbistum vu Köln zouginn.

Wéi et heescht wier d'Dokument aus Dateschutzgrënn zerstéiert ginn. Et wier keng Informatiounen verluer gaangen, well d'Originalakte weider bestoe géifen. De Kardinol Woelki ka sech, eegenen Aussoen no, net méi drun erënneren, wien op der Lëscht drop stoung. D'Fäll selwer wieren awer opgeschafft ginn.