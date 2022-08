Dat seet de britteschen Transportminister Grant Shapps um Samschdeg an der Zeitung "Times".

De Boris Johnson hätt sécher Feeler gemaach mä et hätt een dat och scho virdrun, op Basis vu senger Biographie wësse kënnen. Besser wier et dem Minister no gewiescht, wann éischter reagéiert gi wier.

De 5. September wëllen déi konservativ Tories annoncéiert wien de Boris Johnson un der Parteispëtzt ersetzt. D'Ausseministesch Liz Truss oder de fréiere Finanzminister Rishi Sunak.