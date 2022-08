De President Aleksandar Vucic nennt als Hannergrond "d'Kris" am Kosovo. D'Organisateure wëllen awer um Evenement festhalen. E Staat géint se net verbidden.

D'Europride gëtt zanter 1992 all Joer an enger anerer Stad um europäesche Kontinent organiséiert.

Belgrad soll déi éischt Stad a Südosteuropa sinn an där de paneuropäeschen Event organiséiert gëtt. Et war d'Hoffnung vun den Organisateuren, datt d'Parade e Changement an der Regioun bewierke géif. Mënschen, déi net heterosexuell sinn, géifen um Balkan nach ëmmer vill diskriminéiert ginn. De serbesch-orthodoxe Bëschof hat ze lescht d'Europride eng "Schan fir déi serbesch Haaptstad" genannt an gemengt, hie géif jiddereen deen bei der Parade matgeet verfluchen.