An Holland hunn d'Autoritéiten op d'Kritik iwwer d'Zoustänn an engem Asylzenter reagéiert.

An der Struktur vun Ter Apel solle Leit ënner katastrophale Bedéngunge liewen, esou d'Reprochen, déi an de leschten Deeg ëmmer méi haart goufen. D'Leit sollen an den iwwerfëllten Installatiounen um Buedem geschlof hunn an et gouf wéi et heescht net genuch Duschen an Toiletten. Och d'Gesondheetsautoritéiten haten Alarm geschloen.

E Mëttwoch war iwwerdeems een dräi Méint ale Bëbee zu Ter Apel gestuerwen, dat an enger Sportshal, déi als Nouttariichtung genotzt gouf. Den Doud vum Kand soll elo grëndlech ënnersicht ginn.

An der Nuecht op e Samschdeg goufe 400 Persounen op enger aner Plaz transferéiert. Schonn e Freideg waren 150 Migranten an zwou Sportshalen ënnerbruecht ginn.