D'Computersystemer vun enger ganzer Partie staatlechen Institutioune wiere concernéiert, heescht et vu Podgorica.

Déi montenegrinesch Regierung gouf Affer vun enger grousser Cyberattack. Och de Finanzministère wier "infizéiert" ginn. Eng Attack an där do Envergure hätt een nach net erlieft, heescht et vun der Regierung. De Verdeedegungsminister Rasko Konjevic sot, et hätt ee genuch Indicë fir ze wëssen, datt Russland hannert där Aktioun stécht. Et wier ee besonnesch detailléierten Ugrëff gewiescht, deen eenzel Hacker guer net hätte maache kënnen. "Wier kéint ee politeschen Intressi dorunner hunn, Montenegro esou ee Schued ze maachen?", esou de Verdeedegungsminister. Well Montenegro d'EU-Sanktioune géint Russland matdréit, gouf d'Land vu Russland op d'Lescht vun de "feindleche Staaten" gesat.

Well ee séier agegraff hätt, wier d'IT-Infrastruktur vum Land net dauerhaft beschiedegt ginn, heescht et vun der Regierung. Wéi verschidde Medie mellen, wier déi komplett Infrastruktur vum Land à risque gewiescht, dorënner och d'Stroum- a Waasserversuergung. Kraaftwierker wieren op manuelle Betrib ëmgestallt ginn.

Schonn den 19ten August gouf et am Montenegro eng gréisser Cyberattack.