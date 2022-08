Um Sonndeg ass de Poopst Franziskus zu L'Aquila. E feiert mat de Familljemembere vun den Äerdbiewenaffer vun 2009 eng Mass.

Déi stierflech Iwwerreschter vum Poopst Coelestin V leien zu L'Aquila an der Kierch Santa Maria die Collemaggio. Dee Poopst war um Enn vum 13. Joerhonnert géint säi Wëllen op dee Poste gewielt ginn. No nëmme puer Méint war hien deemools zeréckgetrueden. Am Oktober 2009 hat de Poopst Benedikt déi vum Äerdbiewe schwéier zerstéiert Basilika besicht an hat um Graf e Schal aus feinster Woll néiergeluecht, e sougenannte Pallium, deen e bei senger Amtsaféierung kritt hat. E symbolträchtege Geste, deem säi méi déiwe Sënn am Februar 2013 sech gewisen huet, wéi de Poopst Benedikt XVI also zweete Poopst nom Coelestin op säin Amt verzicht huet.

Besuch vum Poopst Franziskus zu L'Aquila - En Virzeechen op e Récktrëtt?



De Poopst Franziskus ass zanter Méint op e Rollstull ugewisen, well d'Knéien net méi sou matmaachen, wéi hien dat wëll. Zejoert gouf de Poopst um Daarm operéiert, wouropshin ëmmer nees d'Fro opkoum, ob hien u säi Récktrëtt géif denken. Rezent huet en dozou no enger Rees a Kanada gesot, dass hien a sengem Gesondheetszoustand net méi sou grouss Reese maache kéint. Do misst een eventuell de Stil änneren, d'Reese reduzéieren. Hie géif awer och net ausschléissen, sech an noer Zukunft Gedanken iwwert e Récktrëtt ze maachen.

E Samschdeg huet de Poopst Franziskus an engem Konsistorium 20 nei Kardinäl ernannt, 16 dovunner sinn ënner 80 Joer al, also och walberechtegt bei engem méigleche Konklave.

Fir e Méindeg an Dënschdeg huet de Poopst all d'Kardineel vun der Weltkierch op Roum bestallt. Och dat ass natierlech nees Fudder fir d'Récktrëttsrumeuren. Et gëtt nach keen offiziellen Ordre du jour fir dat Treffen Ufank der Woch. Italienesch Medie schwätze vun enger Generalprouf fir d'Konklave, also d'Wiel vun engem neien Poopst.