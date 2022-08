An der libescher Haaptstad Tripolis gouf et op en neits Kämpf tëscht Supporter vun zwou verschiddenen Regierungen.

Dobäi sinn op d'mannst 23 Mënschen ëm d'Liewe komm an iwwer 140 Persoune goufe blesséiert.

Déi rezent Ausernanersetzunge maachen Experte Suergen, dass d'Land nees kéint an ee Biergerkrich falen. Zanter den al-Gaddafi 2011 gestierzt gouf hëlt d'Gewaltspiral am nordafrikanesche Land keen Enn. Vun Ufank Mäerz u kënnt et awer elo ëmmer méi reegelméisseg zu Kämpf tëscht zwou rivaliséierende Konfliktparteien. Am Mee gouf et dunn e gescheiterte Putschversuch a fir d'éischt zanter laangem nees Kämpf an der Haaptstad selwer.