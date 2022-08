Eleng bannent de leschte 24 Stonne sinn 119 Mënschen ëm d'Liewe komm, huet den nationale Katastropheschutz matgedeelt.

Zanter Juni ginn et extrem Iwwerschwemmungen déi duerch de Monsun ausgeléist ginn an d'Zuel vun Doudesaffer ass mëttlerweil op 1.033 geklommen. Iwwer 33 Millioune Mënsche si vun den Iwwerschwemmunge betraff, deemno all 7ten Awunner vu Pakistan. Bal 1 Millioun Haiser goufen zerstéiert oder schwéier beschiedegt.