Matzen wärend den unhalenden Tensiounen ëm Taiwan, sinn elo zwee amerikanesch Krichsschëffer duerch déi sougenannte Taiwanstrooss gefuer.

Dat ass e schmuele Kanal tëscht Festland-China an der Insel Taiwan.

Domadder wier d'Engagement vun den USA fir ee fräien an oppenen Indo-Pazifik ënnerstrach ginn, erkläert déi amerikanesch Marine. An de leschten Deeg waren an dem Kanal just chineesesch Militärmanöveren vun historeschem Ausmooss duerchgefouert ginn.

D'Tensiounen tëscht den USA a China si jo zanter dem Besuch vun der US-Politikerin Nancy Pelosi am Taiwan däitlech gewuess. Wéi China elo op dës Militärschëffer reagéiert, bleift ofzewaarden.