Déidlech Suitten hat en Iwwerfall zu St. Johann an Tirol an Éisträich.

E Papp war Nuets mat sengem sechs Joer ale Bouf op enger Promenad nieft engem Floss ënnerwee, wou si iwwerfall goufen. Éischten Erkenntnisser no huet en Onbekannten de Papp vun hanne mat enger Béierfläsch op de Kapp geschloen. Dësen huet doropshin d'Bewosstsinn verluer. De Papp krut de Portmonni an den Handy geklaut. Wéi de 37 Joer alen Däitschen nees zou sech koum sot hien, hie géing säi Fils vermëssen.

De klenge Jong, gesondheetlech Problemer hat, ass warscheinlech selwer aus sengem Buggy erausgeklommen, wéi de Papp nach Bewosstlos war, an ass dunn an de Floss gefall.

E puer honnert Meter méi wäit hunn d'Secouristen de Kierper vum Kand aus dem Waasser gezunn a konnte just nach den Dout vum Jong feststellen. Der Police no géif et keng Indicen dofir ginn, datt d'Kand Affer vu Gewalt duerch den onbekannten Déif gi wier.