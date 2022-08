Eng laang Prisongsstrof riskéiert den 19 Joer ale Mann, dee fir eng Abberzuel Bëschbränn soll responsabel sinn.

Wochelaang hunn uerg Bëschbränn d'Leit an der franséischer Gironde an Otem gehalen. Elo schéngt op d'mannst ee Feierdäiwel gepëtzt ginn ze sinn. E jonke Pompjee am Alter vun 19 Joer gouf festgeholl, well hie ganzer 31 Bränn soll selwer geluecht hunn. Dat huet d'Procureure vu Bordeaux e Sonndeg confirméiert. Hie hätt d'Faiten och schonns zum Deel zouginn, heescht et.

De jonke Mann riskéiert elo bis zu 15 Joer feste Prisong.