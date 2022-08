D'Journalisten, déi e Sonndeg um Heemwee vun engem Volleksfest waren, solle vun Onbekannten op engem Motorrad erschoss gi sinn, deelt d'Police mat.

D'Police geet dovun aus, datt de Mord a Relatioun mat engem Sträit um Volleksfest steet. Bei der Dot koum et iwwerdeems zu engem weidere Blesséierten.

Der Free Press Foundation no sinn am leschte Joer 760 Journalisten Affer vu Gewalt ginn. Dorënner wieren och eng sëllegen Doudesaffer. Zanterdeem d'Regierung am Joer 2016 e Friddensofkommes mat der lénker Farc-Guerilla ofgeschloss huet, goufen 10 Journalisten ëmbruecht, heescht et weider. Domadder ass Kolumbien, nieft Mexiko a Venezuela, ee vun de geféierlechsten an onsécherste Länner fir Journalisten.