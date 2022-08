En hëtzegen Debat hu sech béid Presidentschaftskandidaten op der brasilianescher Tëlee geliwwert. Beschëllegunge wéi "Déif" an "Ligener" sinn dobäi gefall.

Ufank Oktober wielt Brasilien en neie President. An deem Kader gouf e Sonndeg dat éischt Duell op der brasilianescher Tëlee diffuséiert. Béid Kandidaten, den aktuelle President Jair Bolsonaro a säi Rival an Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, hunn hire Géintiwwer als Ligener duergestallt.

De Bolsonaro huet der Lula-Regierung reprochéiert, déi korruptst an der brasilianescher Geschicht gewiescht ze sinn an huet den Ex-President "Déif" genannt. De Lula vun der Aarbechterpartei huet dës Uschëllegung vu sech gewisen a betount, dass seng Regierung an de Joren 2003 bis 2010 vill Sozialreformen ëmgesat hätt. Den amtéierende President géing dogéint säi Land "zerstéieren".

Wärend dem éischten Deel vum Luiz Inácio Lula da Silva sengem Debat louch de Fokus um Ëmweltschutz, virun allem awer op der Zerstéierung vum Amazonas, déi, wéi et vun de brasilianesche Weltraumautoritéiten heescht, am éischten Hallefjoer vun 2022 en neien traurege Rekord erreecht hätt.

Tëscht Abrëll 2018 an November 2019 souz de verurteelten Ex-President Lula wéinst Korruptionsreprochen am Prisong. 2021 krut hie seng politesch Rechter alleguerten nees zeréck, nodeems den Ieweschte Geriichtshaff d'Urteeler géint hien annuléiert hat.

Nieft dem Bolsonaro an dem Lula hu weider véier Presidentschaftskandidate beim dräi Stonne laangen Debat matgemaach, dorënner de fréiere Finanzminister Ciro Gomes vun der PDT an d'Senateurin Simone Tebet vun der MDB.

© AFP/Miguel SCHINCARIOL

Wéi d'Journalistin Vera Magalhaes behaapt huet, de Bolsonaro hätt Fake News iwwer Covid-19-Impfunge verbreet, huet den amtéierende President fir en Eclat gesuergt. Dësen huet nämlech geäntwert: "Vera, du schléifs mam Gedanken u mech an, du empfënns eng Zort Schwäermerei." Weider huet hien der Reporterin ënnerstallt, "eng Schan fir de brasilianesche Journalismus" ze sinn.

Ëmfroen no läit de 76 Joer ale Lula aktuell virum Bolsonaro. Vum Meenungsfuerschungsinstitut Datafolha heescht et, dass den Ex-President mat 47% vun de Stëmme rechne kann, de 67 Joer ale Bolsonaro dogéint mat knapp 32%. Kritt kee vu béide Kandidaten am éischte Waltour iwwer 50% vun de Stëmmen, stinn den 30. Oktober Stéchwalen un.